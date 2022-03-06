İlk müzakere masasındaki Denis Kireev ölü bulundu

Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk müzakere masasına oturanlardan biri ölü bulundu. Ukraynalı Denis Kireev'in Ruslara çalıştığı ve gözaltı sırasında öldürüldüğü öne sürüldü. Ukrayna'dan yapılan açıklamada istihbaratçı Kireev'in kahraman olduğu belirtildi.

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06/03/2022

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İlk müzakere masasındaki Denis Kireev ölü bulundu

Ateşkes müzakerelerinde Ukrayna heyetinde yer alan 45 yaşındaki Denis Kireev öldürülmüş halde bulundu.

Ukrayna istihbaratının bir üyesi olduğu ifade edilen Kireev'in nasıl ve kim tarafından öldürüldüğüne ilişkin çelişkili haberler geliyor.

İlk görüşmenin ardından Ukrayna istihbaratının harekete geçtiği öne sürüldü. Deniz Kireev'in telefonu aracılığıyla Ruslara bilgi aktardığı iddia ediliyor.

Yerel medya kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Kireev, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken direndiği için başından vurularak öldürüldü.

06/03/2022 17:47
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TAGS: müzakere, Denis Kireev, dünya
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