İlk müzakere masasındaki Denis Kireev ölü bulundu

Ateşkes müzakerelerinde Ukrayna heyetinde yer alan 45 yaşındaki Denis Kireev öldürülmüş halde bulundu.

Ukrayna istihbaratının bir üyesi olduğu ifade edilen Kireev'in nasıl ve kim tarafından öldürüldüğüne ilişkin çelişkili haberler geliyor.

İlk görüşmenin ardından Ukrayna istihbaratının harekete geçtiği öne sürüldü. Deniz Kireev'in telefonu aracılığıyla Ruslara bilgi aktardığı iddia ediliyor.

Yerel medya kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Kireev, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken direndiği için başından vurularak öldürüldü.

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06/03/2022 17:47