İlk oturumu dün gerçekleşen öğretmenlik yazılı sınavının sonuçları açıklandı

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25/04/2021

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İlk oturumu dün gerçekleşen öğretmenlik yazılı sınavının sonuçları açıklandı

İlk oturumu dün gerçekleşen öğretmenlik yazılı sınavının sonuçları KHK'nın internet sitesinde yayınlandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından gerçekleştirilen öğretmenlik sınavlarının dün yapılan birinci oturumunun sonuçları açıklandı.

Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için dün birinci kısmı yapılan ve bugün ikinci bölümü yapılacak sınavlar, 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde devam edecek.

Sınav sonuçları için tıklayınız...

 

25/04/2021 10:21
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TAGS: kktc öğretmenlik sınavı, haberkibris,
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