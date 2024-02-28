İlk resmi davet Azerbaycan’dan alındı

KKTC Atletizm Federasyonu, uluslararası alana açılım için yaptığı girişimlerin karşılığını almaya başladı. Bu çerçevede bir süre önce Türk Devletleri Atletizm Birliği’nin ilk toplantısında gözlemci statüsünde yer alan federasyon, Azerbaycan’dan 28 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Khankendi Ultramaratonu’na davet aldı. Davet 22 Şubat tarihinde federasyona ulaşırken, son başvuru tarihinin 15 Şubat olması gerekçesi ile organizasyona katılım gerçekleşmedi. Buna karşılık federasyon tarafından yapılan açıklamada “İlk yurtdışı resmi davetimizi aldık, mutluyuz! Gidemediğimiz için ise çok üzgünüz” ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan yetkililerine teşekkür edilen açıklamada, Azerbaycan’ın Nisan ayında yapılacak yarı maraton ve maraton organizasyonlarına davet edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak KKTC Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“KKTC Atletizm Federasyonu, geçen yıl Kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde kurulan Türk Devletleri Atletizm Birliği’nin ilk toplantısında gözlemci statüde katılmıştır. Kıbrıs Türk atletizmi ve ambargoları aktarma ve diğer ülkelerle temas kurma fırsatı yakaladığımız bu toplantıda Türk Devletlerinin federasyon başkanı, Ceo ve yetkilileri ile iyi ilişkiler kurma fırsatı yakaladık.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Devletleri Atletizm Birliği üyelerini ve gözlemci üye olan KKTC Atletizm Federasyonu’nu 28 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Khankendi Ultramataronu’na davet etmiştir.

Azerbaycan Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek olan Khankendi Ultramataronu’na davet almak bizleri gururlandırmıştır.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanlığına, 22.02.2024 tarihinde öğleye doğru ulaşan resmi davet, federasyonumuz yönetim kurulu ve camiamız tarafından büyük sevinç ile karşılanmıştır. Ancak ilerleyen saatlerde, kayıt yapmak için ulaştığımız Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkili makamları, ultramaratona son başvuru tarihinin 15 Şubat olduğu ve geç kayıt yapmanın mümkün olamayacağını federasyonumuza bildirilmiştir.

İlk davetimizi almanın mutluluğu ve gidemeyecek olmanın üzüntüsü içerisindeyiz.

Azerbaycan Atletizm Federasyonu Yöneticilerine ve Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine, Azerbaycan Atletizm Federasyonu'na buradan bir kez daha teşekkür etmek isteriz.

Nisan 2024’de yapılacak olan yarı maraton ve maratona davet ettiğimiz Azerbaycan Atletizm Federasyonu yetkililerini, ülkemizde misafir etmeyi umut ediyoruz.”