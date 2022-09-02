İlk Şampiyon Gençlik Gücü

Kıbrıs Türk Futbol tarihinde ilk kez düzenlenen Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı China Bazaar Gençlik Gücü kazandı.

Kıran kırana geçen finalde rakibi Küçük Kaymaklı’yı 3-1 mağlup eden Gençlik Gücü kupaya uzanan taraf oldu. İlk yarısı 1-1 sona eren maçın 2.yarısında K.Kaymaklı penaltı atışından yararlanamadı. Son bölümde 2 gol bulan Gençlik Gücü kupa sevinci yaşadı.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve Kadınlar Ligi kapsamında ilk kez düzenlenen kupa mücadelesini yaklaşık 3 bin seyirci izledi.

Karşılaşmanın tamamlanması ile birlikte şampiyona kupası verildi.

Kıbrıs Türk sporuna ve Fenerbahçe’ye unutulmaz hizmetleri bulunan, Doğan T.B. kulübünde Kıbrıs'ta ilk kadın futbol kulüp başkanlığı yapan Ayten Berkalp maçın tamamını, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile birlikte izledi.

Kupa töreninde de hazır bulunan Berkalp, kupa ve madalya takdiminde bulundu.

Takımlara kupa ve madalyaları Ayten Berkalp, Fazilet Özdenefe ve KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan tarafından verildi.

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02/09/2022 23:28