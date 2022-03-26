İlk şampiyon Yenierenköy

BTM 1.Lig'de şampiyon olan Yenierenköy tarihinde ilk kez AKSA Birinci Lig'e yükseldi

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26/03/2022

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İlk şampiyon Yenierenköy

BTM 1.Lig'de şampiyon olan Yenierenköy tarihinde ilk kez AKSA Birinci Lig'e yükseldi

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grupta ligin bitimine iki hafta kala Yenierenköy şampiyonluğa ulaştı.
 Geçtiğimiz sezon BTM 2. Lig'de şampiyon olan kırmızı lacivertliler bugün  oynanan 16.hafta maçında deplasmanda Mehmetçik'i 
7- 4 mağlup ederek SFC 1461 İskele Trabzon ile puan farkını 9'a çıkardı ve  şampiyonluk sevinci yaşadı. Karpaz temsilcisi gelecek sezon tarihinde ilk kez Birinci Lig'de mücadele edecek.

 

26/03/2022 14:06
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, 1. lig, süper lig
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