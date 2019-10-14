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İlk Smaçlar KTSYD Turnuvasında Atılacak

Voleybol Federasyonu ile KTSYD iş birliği içerisinde düzenlenen KTSYD Bayanlar Turnuvası bugün başlıyor.

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14/10/2019

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İlk Smaçlar KTSYD Turnuvasında Atılacak

Sezonun ilk hazırlık turnuvası olan KTSYD Bayanlar Turnuvası Atatürk Spor Salonun da bugün oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak. Turnuvanın final ve üçüncülük karşılaşmaları 17 Ekim Perşembe akşamı oynanacak.

Turnuvanın ilk gününde bugün saat 18.30 da Vakıflar ile LAÜ karşı karşıya gelecek, gecenin ikinci karşılaşmasında Karpaz Gate Marina ile DAÜ karşı karşıya gelecek. Müsabalkalardan galip ayrılan takımlar 17 Ekimde oynanacak final, mağluplar ise 3. Lük karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Müsabalaların ardından düzenlenecek törenle derceye giren takımlara ödülleri takdim edilecek. 

KTSYD BAYANLAR TURNUVASI PROGRAMI

Tarih

Müsabaka

Saat

Salon

Kategori

14 Ekim 2019

Vakıflar SK- LAÜ SK

18.30

ASS

B.BAYAN

14 Ekim 2019

KGM-DAÜ SK

20.00

ASS

B.BAYAN

17 Ekim 2019

3. LÜK

18.30

ASS

B.BAYAN

17 Ekim 2019

FİNAL

20.00

ASS

B.BAYAN
14/10/2019 09:28
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TAGS: ktsyd, voleybol federasyonu bayanlar turnuvası, haber kıbrıs
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