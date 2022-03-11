İlk telefon görüşmesi tam 146 yıl önce gerçekleştirildi

Tarihteki ilk telefon konuşması 10 Mart 1876'da ABD'li mucit Alexander Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında Boston'da yapıldı. Bunun üzerine ilk telefon görüşmesinin üzerinden tam 146 yıl geçti.

Bell, patentini aldığı, kendi icadı sesli telegraf cihazını kamuya tanıtmak için yaptığı gösterimde, bir kabloya bağlı ses vericisiyle yan odadaki alıcının başındaki asistanına "Bay Watson, buraya gelin. Sizi görmek istiyorum" mesajını iletti.

Böylece telefon insan hayatına girmiş oldu. Yakın tarihte pek az teknoloji insan hayatını telefon kadar köklü bir şekilde dönüştürmeyi başardı.

1877'de Massachusetts eyaletinin Boston ve Somerville kentleri arasında ilk telefon hattı kuruldu.

İlk kablosuz telefonlar ise 1970'li yıllarda ortaya çıktı. Bunlar dar bir frekansta çalıştığı için çok maliyetliydi.

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11/03/2022 16:28