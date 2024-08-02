İlk tepki İmamoğlu’ndan… Erdoğan’a destek yağıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Türkçe paylaşımla Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

Katz, “Tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor” dedi.

İsrail’li bakana ilk tepki CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman” dedi.

YILMAZ: CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI NE DE ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ KAVRAMINI AĞIZLARINA ALMAK HADLERİNE DEĞİLDİR

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’da Katz’a yanıt verdi.

Yılmaz, “Cumhurbaşkanımızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz’ın paylaşımı şöyle:

“İşgal altındaki Gazze’de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’yi ne Sayın

Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir.

Cumhurbaşkanımızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir.

Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiç bir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz.

Her şeyin güzel olacağı gün; Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür.”

ALTUN: BU REZİL SOYKIRIMIN HESABI ELBET BİR GÜN SORULACAK

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

İsrailli bakanı sert tepki gösteren Altun, şunları kaydetti: "Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.

Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."

FİDAN: HADSİZLİK VE ARSIZLIK ABİDESİ

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Katz'ın paylaşımına şu cümlelerle tepki gösterdi:

"Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir.

Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

ÖMER ÇELİK: NETANYAHU HÜKÜMETİ ER YA DA GEÇ YARGILANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları söyledi:

"İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır.

Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir.

Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."

TUNÇ: BEBEK KATİLLERİ HAK ETTİKLERİ CEZAYI ÇEKECEKLER

TC Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tepkisi şöyle:

"Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum.

Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz.

Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

KILIÇ: BARBARLIĞINIZ VE YAPTIĞINIZ SOYKIRIM SONUNUZ OLACAK

TC Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Katz'a tepki gösterdi.

Kılıç, "Katil bir hükümetin görünen kirli yüzüsün! Recep Tayyip ERDOĞAN adını ağzına almak senin haddine değil! Şunu unutma ki Türkiye Cumhuriyeti yaptıklarınızı tarihe not düşmüştür. Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım sonunuz olacak" dedi.