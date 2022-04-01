İlk teravih namazı bu akşam camilerde 20.30’da kılınacak

İslam dininin inancına göre Hz. Muhammed’e Kur’an ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayı başlıyor.

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam ülke genelindeki camilerde 20.30’da cemaat ile kılınacak.

Yarın başlayacak olan oruç, 1 Mayıs Pazar günü son bulacak. İlk imsak 05.01’de, ilk iftar ise 19.17’de yapılacak.

2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. Günü.

Teravih namazı sırasında saf düzenine ve Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilecek. Son teravih namazı ise 30 Nisan Cumartesi günü kılınacak.

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01/04/2022 08:27