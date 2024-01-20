İlk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğu tamamlandı. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülü uzay istasyonu ile kenetlendi. Kenetlenme sonrasında astronotların istasyona geçiş işlemleri de tamamlandı. Gezeravcı, karşılama töreninde yine "İstikbal göklerdedir" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi. Uzay aracının kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Axiom-3 ekibi için düzenlenen karşılama töreni canlı yayınlandı.

GEZERAVCI'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Gezeravcı karşılama töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çok teşekkür ederim. Öncelikle yedi kişilik keşif ekibine gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Aslında bizi kapıda bekliyorlardı. Bu bizim için çok güzel ve nazik bir karşılamaydı. Son 8 aylık eğitim döneminde buraya gelebilmemiz için gösterdikleri büyük çaba için herkese ve UUİ'ye güvenli bir şekilde seyahat edebilmemiz için katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye olarak tarihimizde bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve buradaki bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz."

Uzay istasyonundan Türkçe de seslenen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir." dedi.

İstasyonda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyordu. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış oldu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPACAK

Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı UUİ'de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak.

Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda çeşitlilik gösteriyor.

Ax-3 misyonunun diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacak.

Görevlerinin tamamlanmasıyla ekibin, aynı uzay aracıyla dünyaya dönmesi planlanıyor.