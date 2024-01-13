İlk Türk astronotu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dragon, önümüzdeki hafta Falcon 9'un Ax-3'ü uzay istasyonuna fırlatması öncesinde Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı." bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin uzay yolcusu astronot Tuva Cihangir Atasever de yaptığı paylaşımda, "Alper abiyi ve beraberindeki Ax-3 mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Dragon kapsülü Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Fırlatmaya son 4 gün." ifadesini kullandı.