İlk ÜNİLİG bileti UKÜ’nün

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG ön eleme turunda nefesleri kesen bir maç oynandı. Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) kozlarını UKÜ Arena’da paylaştı. Kazananın UNLİG’e doğrudan katılacağı zorlu maçı 71-62’lik skor ile kazanan UKÜ oldu. Bu sonucun ardından UKÜ takımı UNİLİG’e doğrudan katılım hakkı kazandı.

3 takımın direkt katılım şansı sürüyor

Geçtiğimiz sezon ligde yer alan YDÜ, Rauf Denktaş Üniversitesi, GAÜ ve DAÜ’nün ardından UKÜ’nün de yer alması ile sıra 29 Kasım Pazartesi günü başlayacak UNİLİG’de yer alacak son takımın belirlenmesine geldi.

Ön eleme turunda yarın (24 Kasım Çarşamba) Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Girne Üniversitesi ile Uluslar arası Final Üniversitesi karşılaşacak. Bu maçı kaybeden ekip elemelere veda edecek, kazanan takım bu akşamki maçın mağlubu olan LAÜ ile 26 Kasım Cuma gecesi Girne’de karşılaşacak.

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23/11/2021 22:17