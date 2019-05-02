İlk valizden çıkan cesedin kimliği belirlendi

Metaksas'ın itirafları sonrasında Metseros gölünde bulunan ilk valizden çıkan cesedin kimliğinin Romen uyruklu 36 yaşındaki Livia Florentina Bunea’ya ait olduğu ifade edildi.

Kıbrıs Rum kesiminde gözaltına alınan seri katil Nikos Metaksas'ın itirafları sonrasında Metseros gölünde yoğun aramalar sonucunda bulunan valizlerden ilkinin içerisindeki ceset üzerinde yapılan otopsiler sonucunda henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen cesedin 2. otopsi sonrası uzmanlar tarafından Romen uyruklu 36 yaşındaki Livia Florentina Bunea’ya ait olduğu sonucuna vardı.