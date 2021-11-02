İlk Yardım Kurslarına Kayıtlar Sürüyor

 Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi kurs ve atölye programı kapsamında Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde “İlk Yardım Kursu” düzenleniyor.

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02/11/2021

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İlk Yardım Kurslarına Kayıtlar Sürüyor

 Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi kurs ve atölye programı kapsamında Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde “İlk Yardım Kursu” düzenleniyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Uluslararası Final Üniversitesi’nde yapılması planlanan kurslar için kayıtlar sürüyor.

6 Kasım’da başlaması planlanan ve 4 hafta- 16 saat sürecek kurslara kayıt ve bilgi için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezine (Eski Belediye Binası), 0392 815 15 08 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

02/11/2021 11:01
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TAGS:  Girne Belediyesi, Uluslararası Final Üniversitesi
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