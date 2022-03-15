Mesarya'yı 4-1 mağlup eden MTG yarı finale yükseldi

Nicosia Grup Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Mesarya'yı 4-1 mağlup eden Mağusa Türk Gücü ilk yarı finale çıkan takım oldu.

Mesarya'daki ilk maçta 1-1 eşitlik sonrası Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan MTG, Sadık ve Şenol'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Mesarya ikinci yarıya daha iyi başlayarak Remzi ile farkı bire indirdi. Mesarya'nın baskısı sonuç vermeyince MTG günün başarılı ismi Sadık ile kayıp zamanda bulduğu iki golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Mağusa Türk Gücü yarı finalde Yenicami-Girne Halk Evi maçında tur atlayan takımla karşılaşacak.

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15/03/2022 16:58