İlkay Dural, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı İlkay Dural tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı İlkay Dural’ın 17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 17.45 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görüldüğünü ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karış sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ayrıca tasarrufunda bulunan maddeyi kimden aldığına yönelik beyanda bulunduğunu ve söz konusu kişinin arandığını belirtti. Polis soruşturmanın yeni olduğunu aranan 1 şahsın olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.