İlkay Gündoğan 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı

LaLiga'nın 23. haftasında Alaves ile Barcelona kozlarını paylaştı. Rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Barcelona, ligdeki son 6 maçından 5. galibiyetini çıkarmış oldu.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Lewandowski, 49. dakikada İlkay Gündoğan ve 63. dakikada Vitor Roque kaydetti. Alaves'in golü ise 51'de Samu'dan geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN 2 GOLLÜK KATKI



Barcelona'nın ikinci golünü kaydeden İlkay Gündoğan, Lewandowski'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.



Barcelona bu sonuçla puanını 50'ye çıkardı. Alaves ise 26 puanda kaldı.



Barcelona ligde gelecek hafta Granada'yı ağırlayacak. Alaves ise sahasında Villarreal'i konuk edecek.