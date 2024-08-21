İlkay Gündoğan transferinde anlaşma sağlandı

İlkay Gündoğan, yeniden Manchester City forması giymeye hazırlanıyor.



Athletic'te yer alan haberde Manchester City ve İlkay Gündoğan sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı, İlkay'ın Manchester City ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini feshedeceği ve tecrübeli futbolcunun iki yıllık alacağından vazgeçeceği kaydedildi.



İlkay'ın sözleşmesinindeki üçüncü yılın geçtiğimiz sezonki maçların yüzde 60'ından fazlasında oynadığı için aktif hale geldiği aktarıldı.

1 YIL SONRA YENİDEN PREMIER LİG'DE

İlkay Gündoğan, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz yıl Manchester City'den ayrılmıştı.



Manchester City ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya imza atan İlkay, 1 sezon sonra yeniden Premier Lig'de forma giyecek.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN MANCHESTER CITY KARİYERİ

Manchester City'de Pep Guardiola döneminin ilk transferi olan İlkay Gündoğan, Premier Lig ekibinde 304 maça çıktı.



İlkay, bu maçlarda 60 gol ve 38 asist kaydetti. Deneyimli oyuncu Manchester City ile Premier Lig (5), Şampiyonlar Ligi, F.A. Cup (2), İngiltere Lig Kupası (4) ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.