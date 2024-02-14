İlkbahar: Bizim sayemizde o bakanlık koltuğunda oturuyorsunuz…

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Gülsen İlkbahar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ailesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

YDP kurultayında Talip Atalay’ı desteklediğini ifade eden İlkbahar “Gerek başkanımız sayın Erhan Arıklı gerekse aile mensupları tarafından çeşitli baskı unsuru içeren mesajlar ve işim ile alakalı tehdit mesajları alıyorum” dedi.

Erhan Arıklı’nın bazı yerler kendisinin bursunu ödediğini söylediğinden yakınan İlkbahar “Benim bursumu kime ne zaman ödediniz? Bu gerçek dışı söylemler gerçekten çok kırıcı lütfen yapmayın” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın kendisine iş verdiği konusunda da dikkat çeken bir açıklama yapan Gülsen İlkbahar “Bana işi siz vermediniz iş kontenjanı partiye aittir bende partide emek veren birisi olarak işe girdim” dedi.

Gülsen İlkbahar’ın açıklaması şöyle:

Bu açıklamayı yapmak istemezdim ama ardı arkası kesilmeyen tehditlerden ve gerçek dışı söylemlerden dolayı zaruri görüyorum.

Üyesi bulunduğum Yeniden Doğuş Partisi'nin günlerdir devam eden kurultay sürecinde demokratik hakkım ile genel sekreterimiz sayın Talip Atalay'ı desteklediğim için gerek başkanımız sayın Erhan Arıklı gerekse aile mensupları tarafından çeşitli baskı unsuru içeren mesajlar ve işim ile alakalı tehdit mesajları alıyorum.

Beni ve ailemi en çok üzen ise partide görev aldığım günden bu güne kadar canla başla tek kuruş almadan mücadele etmeme rağmen genel başkanımızın torunu yaşında olan birine bu şekilde davranması ve çeşitli platformlarda "Biz bu kızın bursunu ödedik" vs tarzı gerçek dışı olan söylemleridir.

Sn genel başkanım, bunu defalarca dile getirdiniz size buradan soruyorum;

Benim bursumu kime ne zaman ödediniz? Bu gerçek dışı söylemler gerçekten çok kırıcı lütfen yapmayın.

Bana sizin iş verdiğiniz konusuna gelince bana işi siz vermediniz iş kontenjanı partiye aittir bende partide emek veren birisi olarak işe girdim.

Biz evde yatmıyorduk saha da gece yarılarına kadar çalışarak geldik buralara. Bizleri ihanet ve nankörlükle suçladınız halbuki bizler size "bizim sayemizde o bakanlık koltuğunda oturuyorsunuz" demedik! Garip olan ise benim destek verdiğim aday dışarıdan birisi değil bizim partilimiz hatta genel sekreterimiz, milletvekilimiz.

Sizlerden torununuz yaşında olan birisi olarak rica ediyorum geçmiş süreçte yaşanılan şeyleri partimize bir daha yaşatmayın kendinizi biraz sorgulayın! Herkes demokratik hakkını kullansın ve partimizi büyütmeye devam edelim.