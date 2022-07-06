İlkbahar patates alanları için itiraz süresi son kez uzatıldı

İlkbahar patates alanları için itiraz süresinin 8 Temmuz Cuma gününe kadar uzatıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan duyuruda, 2022 ilkbahar patates üretim döneminde, Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen patates alanları için açıklanan itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için, gerekli belgeleri sunabilmeleri için itiraz süresinin son kez olarak 8 Temmuz Cuma’ya kadar uzatıldığı belirtildi.

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06/07/2022 14:34