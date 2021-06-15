İlkbahar Patates Askı Listesi Asıldı

İlkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen patates alanlarıyla ilgili çalışmalar tamamlanıp, askı listeleri köy kahvehanesi ve köy muhtarlığında askıya alındı.

Genel Tarım Sigorası Fonu’ndan yapılan açıklamada, listelerin 18 Haziran’a kadar askıda kalacağı, itirazların da 18 Haziran mesai bitimine kadar Lefkoşa’da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılması gerektiği kaydedildi.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek. Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2020–2021 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecek. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.

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15/06/2021 09:23