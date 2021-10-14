İlkbahar Patates Ekim Arazisi Beyanında Yarın Son Gün

Ekimine ağustosta başlanan patates arazileriyle ilgili beyan süresinin yarın sona ereceği duyuruldu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayı içerisinde ilkbahar patates ekimi yapılan arazilerin beyan süresinin yarın sona ereceği kaydedildi.

Patates üreticilerinin, Patates Başvuru Formlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edebileceği kaydedildiği açıklamada, patates beyanı yapılan “Başvuru Formları”nın Genel Tarım Sigortası Fonun’da “Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacağı belirtildi.

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14/10/2021 12:30