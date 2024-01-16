İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin 15 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilecek

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16/01/2024

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İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin 15 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilecek

Tarım Bakanlığı, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak, ayı içerisinde İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin 15 Şubat’a kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Patates Başvuru Formları Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebilir.

​Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları” Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “ Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacak.

16/01/2024 13:25
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TAGS: İlkbahar, Patates ekimi, genel sigorta,
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