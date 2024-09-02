İlkbahar patates satışları başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), ilkbahar patates satışına yarından itibaren başlayacağını duyurdu.

TÜK’ten yapılan açıklamada, Kurumun alımını yaptığı 2024 ürünü sofralık patates satışına, Mağusa Patates Paketleme, Akdoğan Yemlik, Akdoğan Tohumluk, Lefkoşa Patates Satış Noktası, İskele, Ambar No:4, Kumyalı, Haspolat, Güzelyurt ve Geçitkale şubelerinde başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 10 kiloluk torbalarda olan patateslerin, KDV dahil kilosunun 45 TL’den satışa sunulacağı belirtildi.