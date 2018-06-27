İlkbahar Patatesi Askı Listelerindeki Bulgulara 2 Temmuz’a Kadar İtirazda Bulunulabilecek

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, 2018 İlkbahar Patates Üretim döneminde askı listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticilerin 2 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabileceğini duyurdu.

Kızılduman, Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen İlkbahar Patates alanları köy ve arazi bazında incelenerek çalışmaların tamamlandığını belirterek, askı listelerinin dünden itibaren, 2 Temmuz’a kadar 5 iş günü, Köy Kahvehanesi ve/veya Köy Muhtarlığında askıya alındığını kaydetti.

İtirazda bulunacak patates üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabileceklerinin askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiğine işaret eden Kızılduman, itirazların Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağını belirtti.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edileceğine işaret eden Kızılduman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2018–2019 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecektir. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacaktır.”