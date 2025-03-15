İlker Aksum, Şinasi Yurtsever’in Cenazesine Katılamadı: Gözyaşlarıyla Açıklama Yaptı

Mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok ünlü isim katılırken, yakın dostu İlker Aksum’un yokluğu dikkat çekti.

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15/03/2025

İlker Aksum, Şinasi Yurtsever’in Cenazesine Katılamadı: Gözyaşlarıyla Açıklama Yaptı

Mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok ünlü isim katılırken, yakın dostu İlker Aksum’un yokluğu dikkat çekti.

Aksum, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir video ile cenazeye neden katılamadığını açıkladı. Ünlü oyuncu, çekimleri nedeniyle cenazeye gidemediğini belirterek, “Eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak, 150 kişi parasını alamayacak. Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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TAGS: İlker Aksum, Şinasi Yurtsever’in Cenazesine Katılamadı: Gözyaşlarıyla Açıklama Yaptı
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