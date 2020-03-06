İlker Aycı: Pek çok havayolu şirketinden önce adım attık

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu.

Aycı özetle şunları söyledi;

"Çin, İran, İtalya ve Nahçıvan'a seferlerimizi iptal ettik. Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tedbirleri çok etkin şekilde pek çok havayolu şirketinden önce adım atarak aldık.

THY personeline gösterdiği büyük özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Dileriz ki, bu konuda bir aşı ve ilaç geliştirilir. Bizler de üstümüze düşeni en iyi şekilde yapacağız.

Türkiye'ye virüsün bulaşmaması için önemli adımlar attık.



Riski minimize etmek için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz."

06/03/2020 10:47