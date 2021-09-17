İlker Başbuğ'a 4 yıla kadar hapis istemi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a yönelik, ”FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmasında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ”FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışmasında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmişti.

Teklifin FETÖ’nün direktifi ile hazırlandığını ileri süren Başbuğ, “O düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır” demişti.

Bu açıklamaların ardından o teklifin altında imzası bulunan dönemin AK Parti milletvekilleri, Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ hakkında iddianame hazırladı.

“Kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçlaması yöneltilen Başbuğ’un 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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17/09/2021 16:09