İlker Edip pozitif!

Ülkemizde siyasiler içerisinde Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de Covid-19 test sonucu pozitif çıktığını duyurdu.

İlker Edip’in açıklaması şöyle:

Sevgili dostlarım, 28/01/2022 tarihinde yaptığım Covid-19 PCR testim pozitif çıkmıştır. Benimle temas eden/görüşen herkesin test yapmasını rica ederim. Ne kadar dikkatli olursak olalım, rutin testlerimizi yaptırmakta fayda var. Karantina süresince evde izole olacağım. Herkese sağlıklı günler dilerim.

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28/01/2022 21:49