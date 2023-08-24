İlkim Karaca'nın itirazı sonrası Cem Karaca filminin yapımcısından açıklama

Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, İsmail Hacıoğlu’nun başrol oynayacağı “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin durdurulması için mahkemeye dilekçe verdi. İtirazın ardından filmin yapımcısı Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya yapım şirketinden dava süreciyle ilgili yazılı açıklama geldi.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu’nun oturduğu “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi için hazırlıklar başlamıştı.

Anadolu Rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını konu edecek filme Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan filmde kendisine yer verilmediği ve kendisinden izin alınmadığı ortaya çıktı.

İlkim Karaca’nın avukatı Eda Salman mahkemeye sunduğu kapsamlı 8 sayfalık dilekçede şu taleplerde bulundu:

“Müvekkilim kişilik hakları ve merhum Cem Karaca’nın hatırasına karşı telafisi imkansız zarar ve saldırı tehlikesinin önlenmesi kapsamında davalılarca yapımcılığı gerçekleştirecek çekim sürecine girilen Cem Karaca’nın hayatını ele alan sinema filminin çekimlerini durdurulması, filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı v.s görsel işitsel görsel kayıtların yayınlanmasının önlenmesi bu kapsamda yönelikle yargılama süreci boyunca ihtiyaten yargılama sonunda kesin olarak saldırı tehlikesinin önlenmesi yönünde tedbir kararı tesis edilmesi…”

İtiraz üzerine Cem Karaca filminin yapımcısı Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya yapım şirketinden konuyla ilgili yazılı açıklama geldi. Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunun Dikkatine;

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya yapım şirketleri olarak usta sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anısına yakışır bir şekilde sinemaya aktarmak, sanatçının hafızalarda yer eden şarkılarıyla birlikte hayatının, gelecek kuşaklara sinemanın benzersiz gücüyle de anlatılmasını sağlamak için çok önemsediğimiz bir yola çıktık.

Filmimiz Cem Karaca'nın çocukluğundan başlayıp sürgün yıllarında vatandaşlıktan çıkartılmasının ardından 1987 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı dönemi kapsamaktadır. Bu süreçte Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, filmimize danışman olarak katkı sağlamakta, bütün arşivini birinci elden bizimle paylaşmakta ve en başından beri destek olmaktadır.

Filmimizin merhum sanatçı Cem Karaca'nın anısına yakışır şekilde çekilmesi, vizyon tarihinde Cem Karaca hayranları ve sanatseverlerle buluşması için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

Cem Karaca'nın hayatının beyazperdeye aktarmak üzere çalışmalarımıza başlamadan önce gerekli izinler alınmış olup tüm yasal süreçler tamamlanmıştır. Ek olarak, filmde çok özel bir yere sahip olan, belleklerde iz bırakan unutulmaz Cem Karaca şarkılarıyla ilgili de izinler alınmıştır.

Filme konu olan tarihler; dava açarak çekimlerin durdurulması için süreç başlatan İlkim Karaca'nın, Cem Karaca'nın hayatında olmadığı hatta Cem Karaca'yla tanışmadığı süreci kapsamaktadır. Bilginize sunarız. Saygılarımızla, Fikri Harika Prodüksiyon, Aytaç Medya..."