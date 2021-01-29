İlköğretim Dairesi'nde yapılan testler negatif

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, daire personeline yapılan tüm Covid-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Başarı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada belirli bir süre çalışmalarını evden sürdüreceklerini belirterek, "Dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda ise mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edelim” mesajını verdi.

Hakkı Başarı'nın açıklaması şöyle:

“Bakanlığımızda çıkan pozitif vakalardan dolayı İlköğretim Dairesi personelimizin tümü testlerini yaptırmış ve şu an itibarı ile çok şükür ki hepimizin test sonuçları negatif çıkmıştır.

Belli bir süre işlemlerimizi tüm imkanlarımızı zorlayarak evden sürdürmeye çalışacağız.

Virüse yakalanan başka birimlerdeki arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken herkese sağlık dolu günler dileriz.

Lütfen evlerimizde kalalım, dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda ise mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edelim...”

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29/01/2021 18:07