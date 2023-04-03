İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği Şampiyon Melekler Küçükler Atletizm Lefkoşa ve Mağusa A-B Eleme Yarışları başladı. İki gün sürecek olan yarışlar yarın (4 Nisan Salı) tamamlanacak. 6-7 Nisan tarihlerinde de Girne ve Güzelyurt bölgelerinin eleme yarışmaları yapılacak.

Okullar 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan finallere katılabilmek için Atatürk Stadı’nda yer alan yarışlarda mücadele ediyor. Lefkoşa ve Mağusa bölgeleri eleme yarışlarının ilk günü sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Lefkoşa Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

1. Levent Primary İlkokulu 163 Puan

2. Gönyeli İlkokulu 141 Puan

4. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 140 Puan

3. Yakın Doğu İlkokulu 136 Puan

5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 125 Puan

6. Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 118 Puan

7. Şht. Yalçın İlkokulu 102 Puan

8. Haspolat İlkokulu 90 Puan

9. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 51 Puan

10. TED İlkokulu 27 Puan

11. Alayköy İlkokulu 18 Puan

Küçük Erkek Takım Sıralaması

1. Yakın Doğu İlkokulu 118 Puan

2. Şht. Tuncer İlkokulu 97 Puan

3. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 85 Puan

4. 9 Eylül İlkokulu 77 Puan

5. Şht. Yalçın İlkokulu 68 Puan

6. Gönyeli İlkokulu 68 Puan

7. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 66 Puan

8. Haspolat İlkokulu 62 Puan

9. Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 62 Puan

10. Alayköy İlkokulu 46 Puan

11. Levent Primary İlkokulu 46 Puan

12. Şht. Mehmet Eray İlkokulu 30 Puan

13. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 25 Puan

14. TED İlkokulu 16 Puan

Gazimağusa A Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

1. Şht. İlker Karter İlkokulu 116 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 112 Puan

4. Yeniboğaziçi İlkokulu 98 Puan

3. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 89 Puan

5. Mustafa Kemal İlkokulu 89 Puan

6. Mehmetçik İlkokulu 77 Puan

Küçük Erkek Takım Sıralaması

1. Mormenekşe İlkokulu 89 Puan

2. Şht. İlker Karter İlkokulu 76 Puan

3. Yeniboğaziçi İlkokulu 76 Puan

4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 65 Puan

5. Mustafa Kemal İlkokulu 51 Puan

Gazimağusa B Bölgesi

Küçük Kızlar Takım Sıralaması

1. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 133 Puan

2. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 102 Puan

4. Neo Kids Mektebim İlkokulu 93 Puan

3. Alasya İlkokulu 85 Puan

5. Polatpaşa İlkokulu 80 Puan

6. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 66 Puan

Küçük Erkekler Takım Sıralaması

1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 102 Puan

2. Alasya İlkokulu 91 Puan

3. Polatpaşa İlkokulu 82 Puan

4. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 70 Puan

5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 62 Puan

6. Neo Kids Mektebim İlkokulu 42 Puan

7. Beyarmudu İlkokulu 40 Puan

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03/04/2023 17:37