İlkokul çağındaki çocukların Covid-19 viral yükü, yaşlılardan 16 kat daha az

Yeni tip corona virüs(Covid-19) pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında dünyanın birçok ülkesinde yüz yüze eğitim yapılamıyor. Ancak Hollanda'da yapılan yeni bir çalışma, ilkokul öğrencilerinin Covid-19’dan hastalanma ve çevrelerine bulaştırma olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteren bir çalışma yayımladı. Araştırmacılar, 80 yaşın üzerindeki Covid-19 hastalarının viral yükünün 12 yaşın altındaki çocuklardan 16 kat daha fazla olduğunu keşfetti.

Yapılan çalışma kapsamında araştırmacılar, 1 Ocak 2020 ile 1 Aralık 2020 arasında Kuzey Hollanda'daki çeyrek milyondan fazla insanı Covid-19 test etti. Bu testlerden 211 bin 933'ü nitelikli sağlık uzmanları tarafından gerçekleştirildi ve 18 bin 290’ununda çeşitli oranlarda viral yük tespit edildi. Testlerin aynı şekilde analiz edilmesini sağlamak için ağız ve burundan alınan örneklerin tümü Hollanda'daki aynı bölgesel laboratuvarda işlendi.



Test edilen kişilerin 2 bin 500’ünden fazlası 20 yaşın altındaydı ve bunların 238'i 12 yaşından küçüktü. Viral yükü ölçmek için ise Cp ölçüsü kullanıldı. Cp, virüsün tespit edilebilmesi için genetik materyali kopyalayan ve çoğaltan kaç PCR döngüsüne ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Eğer, rakam ne kadar yüksek olursa, viral yük o kadar düşük oluyor. Araştırmacılar, 80 yaş üstü ve 12 yaş altı ortalama Cp rakamları arasındaki farkın 16 kat artışa eşdeğer dört döngüden fazla olduğu sonucuna ulaştı.

VİRAL YÜKÜN YAŞA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTEREN İLK ÇALIŞMA

Çalışmanın yazarları, 'Bildiğimiz kadarıyla bu, farklı cinsiyet ve yaş kategorilerinden çok sayıda hastada yeni tip viral yük dağılımlarını değerlendiren ilk çalışma. Verilerimiz, yaş ve Covid-19 viral yükü arasında net bir ilişki ortaya koyuyor; çocuklar (12 yaşından küçük), cinsiyet ve semptom süresinden bağımsız olarak daha düşük viral yükler göstermektedir” ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte, sonuçlar çocukların yetişkinlere göre corona virüsten daha az etkilendiği teorisini destekliyor. Pandemi boyunca, çocuklarda grip de dahil olmak üzere diğer solunum yolu hastalıklarında göre yetişkinlerden çok daha az vaka meydana geldi.Bilim insanları bu durumun, corona virüsün üst solunum yolundaki birçok hücrede bulunan ACE2 reseptörlerinden kaynakladığını düşünüyor. Virüsün insan vücuduna girmek için bir kapı olarak kullandığı bu reseptörler, çocuklarda yetişkinlere göre daha az sayıda bulunuyor.

HIZLI ANTİJEN TESTLER POZİTİF ÇOCUK VAKALARIN EN AZ ÜÇTE BİRİNİ KAÇIRDI



Öte yandan Hollandalı araştırmacılar, daha hızlı, ancak PCR testleri kadar güvenilir olmayan antijen testlerinin, viral yükü düşük enfekte bir hasta tarafından kullanıldığında doğru sonuç veremeyebileceği konusunda uyardı. Uzmanlar, çalışma kapsamında değerlendirilen 12 yaşın altındaki enfekte çocukların üçte birini kaçırdığını belirtti. Sonuç olarak araştırmacılar, “SARS-CoV-2 antijen testlerinin çocuklarda yetişkinlere göre daha düşük duyarlılığa sahip olabileceğini” söyledi.

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19/01/2021 09:52