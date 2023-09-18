İlkokul Kitaplarında Skandal Soru!

Haber Kıbrıs ÖZEL / Bahadır Ayna

2023-2024 öğretim yılı bugün itibari ile başladı. Haber Kıbrıs’a ulaşan veli ve öğretmenler ders kitabında ilginç bir soruya dikkat çekti.

Kitapta bir kızın annesine yıldızların nasıl havada asılı kaldığı soruluyor fakat cevaplar bilimsellikten uzak. Kitapta söz konusu sorunun doğru cevabı “Allah yıldızları orada asılı durabilecek özellikte yaratmış kızım” olarak belirtiliyor.

Duruma isyan eden öğretmen ve veliler doğru cevabı şöyle aktardı: “Yıldızların gökyüzündeki konumlarının değişmesinin iki nedeni vardır. Birincisi Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, ikincisi ise Güneş etrafındaki hareketidir. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketi nedeniyle gökyüzünde gördüğümüz yıldızların konumları gece boyunca değişir.”

Öte yandan öğretmenler birçok kitapta absürt sorular ve cevapların olduğuna dikkat çekerken Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş “Okullara gelen kitapların bir kısmı kullanılmayacak. Bu toplumun kültürüne, kimliğine, din algısına aykırı ifadeler ve görseller içeren kitapların bazıları kullanılmayacak” dedi.

İşte cevabı yönlendirmeli soru şöyle:

“Yıldızlar nasıl havada asılı kalıyor anneciğim?”

Annesinin Yeşim’e aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesi uygun olur?

“Tesadüf işte kızım. Böyle şeylerle kafanı yorma.” “Bunu ben de çok düşündüm. Bilimsel bir açıklaması yok.” “Yıldızlar senden, benden akıllıdır; ister havada kalır, ister yere düşer.” “Allah yıldızları orada asılı durabilecek özellikte yaratmış kızım.”