İlkokul Öğrencileri, İskele Barınağı’nı Ziyaret Etti

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, İskele Barınağı dün minik ziyaretçilerini ağırladı.

Gönendere’de eğitim veren Şehit Salih Terzi İlkokulu ile Mehmetçik İlkokulu öğrencileri yanlarında getirdiği kuru mamaları hayvanlara armağan etti. Öğrencilere, İskele Barınağı’nı ziyaretinde Zabıta Birimi de eşlik etti.

İskele Belediyesi’nin açıklamasına göre barınakta görevli İskele Belediye Personeli Ziya Kırmızı’dan bilgi alan çocuklar, yavru köpeklerle yakından ilgilendi. Şht. Salih Terzi ilkokulu öğrencileri barınakta bulunan köpekler için yanlarında getirdikleri 2 küçük 2 büyük paket kuru mamayı da barınağa teslim etti.

Barınağın bir diğer ziyaretçileri ise Mehmetçik İlkokulu’ydu. Öğretmenleri eşliğinde Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde İskele Barınağı’nı ziyaret eden öğrenciler de yanlarında getirdikleri 7 paket kuru mamayı barınak görevlilerine teslim ettiler.

SADIKOĞLU: “KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN…”

Öte yandan, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Barınağı’nın 7’den 70’e herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Sevimli dostların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini ifade eden Sadıkoğlu, İskele Barınağı’nda yeni sahiplerini bekleyen çok sayıda köpek olduğunu kaydetti.

“Satın almanın değil bir canlıyı sahiplenmenin manevi huzuru daha önemlidir” diyen Sadıkoğlu, kendilerinin İskele Barınağı için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çekti.

Sadıkoğlu şöyle devam etti:

“Onların tedavisi ve sağlıklı yaşamaları için bizler elimizden geleni yapıyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Lojistik olarak, temizliği ve yem ihtiyaçları sağlanıyor ancak çocukların vereceği sevgi ve ilgiye ihtiyaçları var. Bu sevgi ve ilgi karşılandığı anda daha iyi bir yere varacağımız inancındayım. Bölgemizde yasayan yabancılar ki artık onlar da bizlerden biri oldu, yaptıkları bağışlar ve destekler de bizi ayrıca çok mutlu ediyor.”

05/10/2019 16:29