İlkokullar bugün yaz tatiline giriyor

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Takvimine göre, bugün ilkokullarda karne ve tamamlama belgeleri dağıtılacak ve yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bugün sabah İskele Şehit İlker Karter İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katılacak.

İlkokul öğrencileri 12 Eylül Pazartesi günü 2022 – 2023 Öğretim Yılının başlaması ile yeniden ders başı yapacak.

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20/06/2022 10:41