İlkokullara ekolojik bahçeler kazandırılacak

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen Yeşil Bilezik Projesi kapsamında, ilkokullara ekolojik bahçeler kazandırılacak.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi kapsamında 6 ilkokulda öğrenim gören bine yakın ilkokul öğrencisi, 50 ilkokul öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 30 lise öğrencisi ücretsiz olarak çevre okuryazarlığı eğitimi alıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’daki 6 ilkokul ve Mağusa Kültür Derneği için ekolojik bahçeler tasarlanacak. Bu kapsamda 4 uzmandan veya ilgili kriterlerde uzman sağlayabilecek şirketlerden hizmet almak üzere 25 Mart'a kadar başvuru kabul edilecek.

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17/03/2023 17:05