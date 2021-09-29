Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “İlkokulların Bilim Laboratuvarlarının Modernleştirilmesi’’ projesi tamamlandı.

Proje, KKTC okullarının eğitim ve fen alanında desteklenmesine yönelik olarak ilk ve ortaöğrenim kurumlarında laboratuvarların kurulmasını amaçlayan ve yaklaşık 5 milyon Euro değerindeki daha büyük bir program kapsamında gerçekleştirildi.

Projenin ilk etabında, 48 ilkokula (mobil laboratuvarlar dahil olmak üzere) bilim laboratuvarı ekipmanları ile çeşitli malzeme ve yazılımlar tedarik edildi.

Projenin açılış etkinliği, bugün öğleden sonra Merkez Lefkoşa etkinlik alanında yapıldı.

Projenin önemli bir bileşeni olan mobil bilim otobüsü, tören sırasında Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs Türk toplumuna resmi olarak teslim edildi. Otobüs, laboratuvarı olmayan okullardaki öğrencilere akranlarıyla aynı pratik fen becerilerini edinme imkânı tanıyacak.

ROZSA

Merkez Lefkoşa’da düzenlenen törende konuşan Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kaynak ve Yardım Programı Koordinasyon Direktörü Judit Rozsa “Umarım bu otobüs ve vesile olacağı bilimsel çalışmalar, çocuklara bilim alanında ilerleyip Kıbrıs Türk toplumunu ve hatta dünyanın genelini hepimizin ihtiyaç duyduğu bilim insanları, mühendisler ve yenilikçiler ile donatma yolunda ilk kıvılcımı sağlar ve ilham kaynağı olur.” ifadelerini kullandı.

Otobüsün, eğitim alanındaki projelerin yalnızca küçük bir kısmını temsil ettiğini de söyleyen Rozsa, “Bugüne kadar 48 ilkokula fen laboratuvarı sağladık ve şu anda devam eden ihale süreçlerinin ardından 46 ortaöğrenim ve mesleki eğitim kurumuna da bilim laboratuvarları kuracağız.” dedi.

AMCAOĞLU

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da konuşmasında, eğitime katkının insana katkı anlamına geldiğini vurgulayarak, uygulamalı laboratuvarların okullarda gün geçtikçe daha da arttığını, genç kuşakların araştırma ve geliştirme alanına ilgi duymasına katkı yaptığını kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumundaki öğrencilere fırsatlar sunulduğu zaman neler yapabildiğini daha önce ispatladıklarını belirten Amcaoğlu, bunlara, öğrencilerin pandemi döneminde kolonya ve maske yapmasını, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin TÜBİTAK yarışmasında drone alanında ödül almasını ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nin fen ve kimya dallarında yurtdışında kazanılan derecelerini örnek gösterdi.

Şu ana kadar 4 buçuk milyon TL’lik kaynağın bu alanda harcandığını kaydeden Amcaoğlu, toplamı 5 milyon Euro’yu bulan program bittiği zaman, KKTC eğitim yapısının daha çağdaşlaşarak, eğitim altyapısının daha sağlam hale geleceğini ifade etti.

Amcaoğlu, projede emeği bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri, proje yöneticileri ve koordinatörler, Koordinasyon Ofisi çalışanları ve AB’ye teşekkür ederek, sadece eğitim alanında değil AB ile iş birliğinin devam etmesini ve yapılan bu katkılarla öğrencilerin başarısının daha da artmasını diledi.

Tören, Bilim Otobüsü’nün gezilmesi ve kokteylle son buldu.

BİLİM LABORATUVARI

Yeni kurulan bilim laboratuvarları, uygulamalı öğrenim imkânı sağlayarak öğrenci merkezli eğitimi destekleyecek ve öğrencilerin 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri geliştirmesine yardımcı olacak.

AB standartlarına göre donatılan laboratuvarlar, yüksek kaliteli eğitim imkânı sağlayacak ve fen alanında okuryazarlığı artıracak. Bu sayede, geleceğin bilim insanları ve mühendisleri parçası oldukları toplumla iletişim kurabilecek, ada genelinde iş birliklerine imza atacak ve farklı AB fırsatlarından istifade edebilecek.

Özel ekipmanlara ek olarak, bilim laboratuvarı kullanım kılavuzları, raporlama sistemleri ve bilim laboratuvarlarının etkin kullanımı ile bakımlarına yönelik sürdürülebilirlik planları da proje kapsamında sağlanacak. Aynı zamanda, öğrenciler için olumlu çıktıların en üst seviyeye çıkarılması amacıyla öğretmenlerin yenilikçi ve etkileşimli fen eğitimi yöntemleri konusundaki kapasitelerinin artırılmasına da odaklanılacak.

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29/09/2021 19:32