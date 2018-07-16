İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı

Aref'in sağlığına kavuşması, panzehirin bulunmasına bağlı ve Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı da devrede.

Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu.

Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep ett