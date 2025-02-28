“Imagine” programı mecliste ele alınacak

Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı DİKO milletvekili Pavlos Milonas, dün yaptığı açıklamada “Imagine” programının Mart ayı içerisinde meclisin ilgili komitesinde ele alınacağını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’ın, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) konuyla ilgili açıklama yaptığını yazdı. Habere göre, Milonas, Mart ayı içerisinde “Imagine” programının, ilgili yetkililerin katılımıyla, mecliste ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Milonas, iki partinin talebi üzerine bu konunun meclis komitesinde ele alınacağını, Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm müdahil tarafların toplantıya çağrılacağını söyledi. Eğitimle ilgili iki toplumlu teknik komiteden bazı kaynaklar KİPE’ye yaptığı açıklamada, programın, Kıbrıs sorunuyla alakası olmayan pedagojik nitelikli faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.

Programa yönelik benzer eleştirilerin üç yıl önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da dile getirildiğini savunarak, o zamandan sonra Kıbrıslı Türk öğretmen ve eğitimcilerin bu programa dahil olmasının yasaklandığı ileri sürüldü.

Öte yandan Alithia gazetesi “İşgal Altındaki Topraklara Yönelik Öğrenci Gezileriyle, Saçmalık Devam Ediyor” başlıklı haberinde Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’ın açıklamalarına yer verdi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Imagine” programıyla ilgili tutumundan dolayı Tatar’ı eleştirmesine karşın hem genel olarak konu hakkında, hem de Eğitim Bakanının istifası istendiğinde pozisyon almadığına da dikkati çekti.