İmajbet649 Yeni Adres - İmajbet Giriş Adresi

İmajbet bahis sitesinin yeni giriş adresi İmajbet649 olarak değişti. Bahis sitesinden yapılan açıklamaya göre, İmajbet649 com giriş adresi üzerinden sorunsuz erişim sağlayabilirsiniz. Pronet Gaming alt yapısı ile birlikte online bahis sektöründe Türk kullanıcılara yıllarca sorunsuz hizmet sunan İmajbet bahis firması, bundan böyle İmajbet649 giriş adresi üzerinden yayınlarına devam edecek. Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İmajbet 649 giriş adresi aktif edildi ve önceki adres İmajbet648 erişime kapatıldı.

İmajbet Giriş Dünya Kupası Tahminleri

İmajbet yeni adres üzerinden giriş yaptığınızda 2018 Rusya Dünya Kupası maçlarının heyecanını doyasıya yaşayabilirsiniz. İmajbet, Dünya Kupası'na özel hazırladığı promosyonların yanı sıra yüksek maç oranları ile de dikkat çekiyor. 2018 Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak olan İsveç - İsviçre ve Kolombiya - İngiltere maçlarına dilerseniz tekli, dilerseniz de canlı bahis alabilirsiniz. İmajbet giriş editörleri tarafından hazırlanan Dünya Kupası özel maç tahminleri ile sizleri başbaşa bırakıyoruz. 157 İsveç - İsviçre maç tahmini Dünya Kupası’nda takım oyunu istikrarı kriterine göre sıralama yapsak ilk 3’te yer verebileceğim takımlardan biri de İsviçre. Belki Shaqiri dışında direkt olarak yıldız ya da oyunu değiştirebilecek oyuncu yok gibi gözükse de işte önemli artı bu aslında. Teknik direktör Petkovic bu anlamda çok başarılı. Oyuncu değişiklikleri, takımını iyi tanıması sayesinde kötü giden maçları da çevirdi. Bu açılardan avantajları var. İsveç, turnuvaya İtalya’yı eleyerek gelen bir takımdı ve ilk 2 maçında çok iyi bir oyun sergiledi diyemeyiz belki ama Almanya’ya da iyi direnç göstermişledi. Grupta son maç inanılmazdı. Meksika’ya 3 gol atmak büyük sürprizdi. İsviçre’de defanstaki Fabian Schar ve Lichtsteiner cezalı. İsveç’te de orta alandan Sebastian Larsson cezalı. Galibiyet ibresi İsveç’e yakın. İki takım da gol bulur. Bahis oynanabilen nadir tek maç seçeneğinden olduğundan penaltı olur seçeneği de 2.50 ile düşünülmeli. Skor tahminim 2-1. 158 Kolombiya - İngiltere maçı tahmini Dünya Kupası Grup maçında Japonya mağlubiyeti alarak başlayan Kolombiya son iki maçında sahadan gol yemeden galibiyetle ayrılıp gruptan lider olarak çıkmıştı. Takım olarak ayağa pas yapan, hareketli ve tempolu bir futbolu seven Kolombiya’da Quintero ve James gibi gol yollarında tehlikeli isimleri bulunuyor. Mutlaka adını Çeyrek Final’e yazdırmak adına maça hızlı başlamalarını bekliyorum. İngiltere ise genç bir kadroyla sahaya çıkıyor. Özelikle grupta ilk iki maçı rahat kazanan İngiltere gruptan çıkmayı garantilediği için son çıktıkları Belçika maçında 9 as futbolcusunu dinlendirince mücadeleyi 1-0 kaybetti. Bu karşılaşma İngilizler için büyük önem taşıyor. Mutlaka kazanmak zorunda oldukları önemli bir mücadeleye çıkıyorlar. Ayrıca gol krallığında 5 golle ulaşan Harry Kane için büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmada turu geçmek adına iki ekipte güçlü hücum hatlarıyla karşılıklı gol bulacakları görüşündeyim.

İmajbet Giriş Neden engelleniyor?

İmajbet, Pronet Gaming alt yapısı ve Malta lisansı olmasına rağmen Türkiye'de kaçak bahis siteleri arasında yer almaktadır. Türkiye'deki bahis yasalarına göre, geçerli bir lisansa sahip olmayan İmajbet bahis şirketi, BTK Kurumu tarafından sürekli perdelenme ile karşılaşmaktadır. İmajbet giriş güncellemeleri yaparak domain sonuna birbirini takip eden ardışık sayılar koyarak yeni adresine geçiş yaparak çözüm bulmaktadır. İmajbet giriş adresi son bilgilerine kurumun resmi Twitter hesabı üzerinden anında ve en kolay şekilde ulaşabilirsiniz.