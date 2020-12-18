İmalat Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Tüm Gerçek veya Tüzel Kişilerin Dikkatine!!!

Sanayi Dairesinin yürütmekle yükümlü olduğu 46/2019 sayılı Sanayi Sicil Yasası 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasına üye olsun veya olmasın imalat sanayi alanında faaliyet gösteren ve en az bir kişi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler dahil Sanayi Sicil Belgesi almak için Sanayi Dairesine başvuru yapmak zorundadır.

Sanayi Dairesi Müdürlüğü

Standart, Tescil, Fiyat Saptama ve Denetim Şubesi İletişim No: 227 51 13

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18/12/2020 10:12