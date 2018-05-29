İmam'dan Küçük Ercan için: O bir melekti melek oldu

BRT'de yer alan habere göre, Ülke genelinde büyük bir infial yaratan cinayete kurban giden Ercan Kaya Kunduracı son yolculuğuna uğurlandı.Otopsi incelemesinin ardından Kunduracı’nın cenazesi İskele ’ye getirildi.

İskele Ümmü Haram Camisi’ndecenaze namazını kıldıran Din görevlisi Fahrettin Öğdü cenazeye katılanlardan Ercan Kaya Kunduracı için helallik istemeyerek “biz onu bu dünyada koruyamadık O bize hakkını helal etsin O bir melekti melek oldu” diye konuştu.

Din görevlisi Fahrettin Öğdü’nün de gözyaşlarına boğulduğu cenazede gözyaşları adeta sel olup aktı.

Namazın ardından Kunduracı’nın cenazesi İskele Kabristanlığı’na defnedildi.