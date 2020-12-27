İmamı, yolda döverek öldürdüler

Almanya'nın Ebersbach/Fils kasabasında, Alman eşiyle yürüyüşe çıkan Pakistanlı imam Shahid N. (26), yolda kendilerine saldıran maskeli iki kişi tarafından feci şekilde dövülerek öldürüldü.

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27/12/2020

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İmamı, yolda döverek öldürdüler

Biri 4 yaşında, biri 6 aylık iki çocuk babası olan imamın neden saldırıya uğradığı bildirilmiyor. Kafasından ağır yaralar alan imama saldıranları tespit etmek için özel bir ekip oluşturuldu.

Bölgedeki El Medine Camii’nde imamlık yapan Shahid N.’nin herkesle barışık biri olduğu, ayrıca taksi şoförlüğü ve pizza kuryeliği de yaptığı belirtildi. Genç imamın 2012 yılında Almanya’ya iltica ettiği açıklandı.

27/12/2020 11:02
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TAGS: Shahid N, almanya, haber
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