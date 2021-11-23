İmamoğlu, Geçitkale Belediyesi’ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet Geçitkale Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyarette, her iki belediye arasında iş birliğinin artırılması konusunda karşılıklı fikir ve önerilerde bulunuldu.

Geçitkale Belediyesinde gerçekleştirilen toplantının ardından İmamoğlu, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ile birlikte Geçitkale köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Cittaslow üyesi belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Geçitkale Belediyesinde Pazar günü gerçekleştirilen toplantıda, Cittaslow Belediye Başkanları ve koordinatörleri bir araya gelen Soyer, Türkiye ve KKTC’deki Cittaslow ağları arasındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

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23/11/2021 18:27