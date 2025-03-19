İmamoğlu haberleri sonrası BIST 100 Endeksi'nde sert düşüş: 10 bin puanın altında kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nde bugünkü kayıp yaklaşık yüzde 9 oldu. Güne 10.802'den başlayan endeks kapanışta 10 bin puanın altına geriledi. Birçok hisse taban yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında sert düşüş yaşadı.

BIST 100 Endeksi bugün açılışta yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 60 puana kadar geriledi. Gün ortasında düşüş biraz yavaşlarken endeks 10.154,35 oldu.

Borsada hem sabah hem de öğleden sonra iki kere devre kesici uygulandı.

Tüm gün boyunca satıcılı seyir izleyen endeks, günü yüzde 8,72 düşüşle 9 bin 860 puandan kapattı.

Birçok şirket günü yüzde 10 kayıpla, diğer deyişle taban yaparak kapattı.