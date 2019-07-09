İmamoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için KKTC’nin yerinin hep özel olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer’le görüştü. İmamoğlu, Yönlüer’le görüşmesinin ardından sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşarak KKTC’nin yerinin hep özel olduğunu kaydetti.

Fahri Yönlüer, İmamoğlu’na 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle İstanbul’da düzenleyecekleri kutlama etkinliği davetiyesini iletirken yeni görevinde başarılar diledi.