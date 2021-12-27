İmamoğlu: Mektubuma yanıt verin, terörist varsa işlem yapın

10 CHP’li belediye başkanıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın ‘personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu’ iddiasıyla başlattığı ‘özel’ soruşturmayla ilgili konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Teftiş edilmekle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Gelen her teftişimizi nasıl karşıladığımızı, nasıl saygın bir şekilde karşıladığımızı, görevlerini en iyi şekilde yapmalarını için onlara nasıl imkanlar sunduğumuzu en iyi müfettişler bilirler.

Sayın Cumhurbaşkanı pazar günü konuştu. İçi siyaset dolu mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından Sayın Bakan her zamanki gibi rol kapma çabasıyla ortaya çıktı ve böyle bir açıklama yaptı. İstanbul’da 86 bin çalışanı olan bir belediye başkanı olarak bu açıklamayı kınıyorum. Bakın burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var. Kalın puntolarla yazmış.

Sen bakanlıksın, terörist konusunda netsen tut kulağından götür at hapse. Böyle bir süreç akıllara zarar. İşe girme prosedürleri bellidir, siz işe birini başlatırken adli sicil kaydı istersiniz. Bu belge Adalet Bakanlığı’ndan alınır. Dolayısıyla İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açmış demektir.

Bunları tespit etmiş bakan yerinde oturuyor, gevrek gevrek de bunları basının önünde söylüyor. O kişiler de İBB ‘de görev mi yapıyor şu anda? Valla hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin. Görevini yapmayan İçişleri Bakanı, ya görevini yapsın onları tutuklasın ya da benim 15 gün önce kendisine yazdığım mektuba yanıt versin.

Bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de İçişleri Bakanlığı hatta bakanın kendisidir. ‘Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyorum.

ERDOĞAN’A MEKTUP YANITI

İmamoğlu, Erdoğan’ın “Utanmadan bana mektup gönderiyor, ‘Böyle bir şey yok’ diye” tepkisini de eleştirdi. Terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın İstanbul seçimleriyle ilgili yazdığı, HDP’li seçmenlere ‘tarafsız kalın’ çağrısı yaptığı mektubu hatırlattı:

Sayın Cumhurbaşkanı eğer utanılacak mektup arıyorsa ben hatırlatayım; 31 Mart seçimlerimde rakibim lehinde cezaevinden rica edilen mektup utanılacak bir mektuptur. Benim mektubun hiç utanılacak bir mektup değildir. Benim mektubum bir uyarı mektubudur. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğim. Ama açıkçası benim saygılı ve bilgilendirici bir dilim vardır.

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27/12/2021 13:56