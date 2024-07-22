İmamoğlu ve Şenkul'dan Girne İçin Verimli Görüşme

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği verimli görüşmenin detaylarını paylaştı.

Başkan Şenkul, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek, Girne'nin gündemindeki önemli konuları masaya yatırdı. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun Girne'ye olan sevgisini ve kentteki sorunlara karşı gösterdiği ilgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda gündem Girne’miz idi. Ekrem Başkan bizler gibi Girne sevdalısı olduğunu, sohbet esnasında gündeme gelen önemli sorunlarımıza karşı gösterdiği ilgi alakayla bizlere çok net hissettirdi. Bizlere ve kentimize gösterdiği ilgi, alaka için kendisine kentim adına çok teşekkür ediyorum."

Şenkul, İmamoğlu'nun Girne'ye olan ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu tür görüşmelerin iki şehir arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini vurguladı.