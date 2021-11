İmar planı kör düğüm, halk isyanda!

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’ndaki belirsizlik, bölgeyi ekonomik çıkmaza soktu. 3 yıldır devam eden süreç, bölgede yatırımların önünü tıkadı, esnafı kepenk indirme noktasına getirdi.

Bölge halkı, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hayata geçmesini geciktirmenin; kısa ve uzun vadede telafisi olmayan çok ciddi kayıplara da neden olacağını kaydetti.

Halk, imar planının bir an önce yürürlüğe girmesini ve bölgede ekonomik gelişimin önünün açılmasını istedi.

Bohur Özoğlu:

“İmar planı belirsizliğine bağlı ekonomik kaos esnafı tüketti”

“Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hayata geçirilmesi için neyi bekliyorlar anlamıyorum. Bölge ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde. Bir yandan dövizdeki artış diğer taraftan imar planının hayata geçirilmemesi nedeni ile yaşanan ekonomik kaos esnafı tüketti. Birçok dükkan kapanma eşiğine geldi. Sorun ne ise bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Bir iş yerinin kapanması onlarca kişinin evine ekmek götürememesi demektir. Sadece iş veren olarak düşünmemek gerek, onlarca da çalışan var ve bu süreç devam ederse işsizlik artacak. İşletmeler daha fazla dayanamayacak, önce işçi durduracak ardından dükkanına kilit vuracak. Plansızlık A’dan Z’ye hemen her sektörü etkilemektedir. Şu anda bölgede inşaatlar da durmuş vaziyette. Bu inşaatlarda çalışarak evine ekmek götüren onlarca insan var. Tüm bunların değerlendirilip sesimize kulak verilmesini bekliyoruz.”

Yılmaz Kaya:

“İmar planındaki belirsizlik bölge için tam bir darbe”

“İmar planındaki belirsizlik bölge için tam bir darbe. Bölgeye ciddi ekonomik katkı sağlayan, onlarca belki de yüzlerce kişinin evlerine ekmek götürmesine vesile olan inşaat firmaları, büyük taşeron şirketleri önlerini göremediği için yatırım yapamıyor. Plandaki belirsizlik bölgede psikolojik olarak da olumsuz etkiler yaratıyor. Kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Örneğin benim işini yaptığım firma bana yarın, ‘inşaatları durdurdum başka iş yapmayacağım, al adamlarını git, kendine başka iş bul’ diyebilir. Onlarca insanın ekmeği, bölgenin kalkınması bu plana bağlı. Bölge halkının, esnafın, iş insanının sesine kulak verilmeli ve daha fazla geciktirilmeden Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hayata geçirilmesi şarttır.”

Cem Kanat:

“İmar planı belirsizliğini koruduğu sürece işsizlik başlayacak, iflaslar yaşanacak.”

“İmar planındaki belirsizlik direkt olarak ekonomiye etki etmektedir. Plansızlık, bölgedeki hareketliliği kısıtlamaktadır. Bölgenin kalkınmasının, bölge halkının da bu kalkınmadan pay alması Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hayat bulmasına bağlı, ülkede bunun farkında olmayan neredeyse yok. Hala neyi bekliyorlar da planı imzalamıyorlar biz buna cevap bulamıyoruz. Bildiğim kadarı ile bütün belediye meclislerinde oybirliğiyle bu plan geçirilmiştir. Üç Belediyemizde bu planın son halini kabul etti. Ancak bir türlü yürürlüğe giremiyor. Bu da bölge açısından büyük sıkıntı yaratıyor. Bölgemizin ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörü de plansızlıktan yara alırsa o zaman büyük sıkıntılar yaşanır, telafisi olmayan sonuçlar yaşanır endişesindeyiz. Yerel yönetimlerimiz bu plana mademki onay verdi, hükümetimiz neyi bekliyor? İnsanların alım gücü büyük bir oranda düştü, esnaf ekonomik çıkmazda, imar planı belirsizliğini koruduğu sürece de daha kötü olacak, işsizlikler başlayacak, iflaslar yaşanacak.”

Musa Açansoy:

“İmar planının bir an önce yürürlüğe girmesini istiyoruz. Yolumuzu açın, ayakta duralım”

“İki yılda en az dört defa hükümet değişti. Bu süre boyunca hiçbir hükümet, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hayat bulmasına yönelik net tavır ortaya koymadı. Biri yapmaya çalışıyor bir diğeri bozuyor. Ben burada daha çok hükümetleri eleştirmek istiyorum. Çünkü bu belirsizliğin yegâne temeli onlardır. Artık bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Biz daha fazla dayanamayacağız. Sadece bizim için değil bütün sektörler için geçerlidir. Bir an önce hükümetin defalarca müzakere edilmiş olan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın artık uygulamasını istiyoruz. İnşaat sektörü en azından ayakta durabilen bir sektördür. Bu sektöre ihtiyaç vardır. Bu seçimler bitmez. Ben bir esnafım o yüzden de kredi istemem, alsam bile nasıl ödeyeceğim. Bizlere yol açın, işimizi yapalım başka bir şey istemiyoruz. Şu anda İskele bölgesi gelişime açık bir bölgedir. İmar planının bir an önce imzalanıp yürürlüğe girmesini istiyoruz.”

Turgay Aşıtaş:

“Çember daralıyor. İmar planı hemen hayat bulmalı”

“Bölgede 3 yıldan beri devam eden bir imar planı sorunu var. Elimizi uzattığımız her yede de karşımıza bu sorun çıkıyor. Plansızlık bölgede yatırımı olumsuz etkiliyor. İnşaat sektörü olmazsa burada ekonomi de olmaz. İnşaatlar durursa esnaf olarak burada nasıl para kazanacağız? Biz devlete bizim kazandığımız paralardan vergi ödüyoruz. Benim 15’e yakın çalışanım var, bu imar planındaki belirsizlikten kaynaklanan ekonomik sıkıntı nedeni ile çalışanlarımı azaltmaya başladım. Çünkü çember daralmaya başladı. Bu imar planı sorununun bir an önce çözülmesi lazım. Mesela üç belediyenin onaylanmış olduğu plan hazır bir vaziyettedir. Ancak bir sebep bulup ki bu sebebin ne olduğu bilinmemekte ve her seferinde plan ötelenmektedir. Bu işin sonu çok daha büyük sıkıntılara gebe. İnşallah sesimizi duyururuz.”

Hasan Kunter:

“Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı bir an önce yürürlüğe girmeli”

“Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı meselesi yılan hikâyesine dönüştü. Bu imar planı meselesi Kıbrıs meselesinde geçti. Benim istediğim olumlu veya olumsuz ne ise tüm taraflarında memnun edici bir yol bulunup bir an önce bu imar planının yürürlüğe girmesidir.”

Ahmet Doygundağ:

“Dayanacak gücümüz kalmadı! Bir an önce imar planı hayat bulsun”

“İki yılı aşkın bir süredir bu plan belirsizlik içindedir. Bizim beklentilerimiz vardır. Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Çünkü yanımızda çalışan yaklaşık 30 kişi vardır. Bu insanlara ekmek vermek zorundayız. Bunun içinde biz imar planına bağlı inşaat şirketleri ile çalışıyoruz. Bu insanların önünün bir an önce açılması lazım ki bize de iş olanakları açılsın. Çalışanlarımıza ekmek parası verebilmek için bizim iş yapmamız gerekir. Bir an önce imar planı kararı verilmesi lazım ki bizde ona göre önümüze görebilelim. Bugün hepimizin sıkıntıları vardır zaten döviz yükseldi ahalinin alım gücü düştü. Neredeyse dayanacak gücümüz kalmadı. Bir an önce imar planı çözülsün. Belediyeler tamam dedi. Hükümet neyi bekler. Bu esnafın kapıları kapatmasını mı bekliyor. Kapatıp da başka bir iş mi yapalım. Durumlar kötü yani başka ne söyleyebilirim ki döviz aldı başını gitti. Önümüzü göremiyoruz.”

Musa Güzelgöz:

“İmar planı belirsizliği belimizi tamamen büktü”

“Çok büyük sıkıntılar bekliyor. İmar planındaki belirsizlik nedeni ile inşaatlarda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İnşaat sektörü kapanırsa bizler ne yapacağız? Hükümetin bir an önce bu planı imzalamasını bekliyoruz. Gerçekten çok kötü durumdayız. Bilmiyorum artık inşallah bir çare bulacaklardır. Pandemi hepimizi zaten derinden yaraladı. Pandemi döneminde geçinebilmek için kredi aldık. Zaten ödeyemiyoruz. Bir de imar planı belirsizliği belimizi tamamen büktü.”

Hasan Tan:

“İmar planı hemen hayat bulmalı, sürecin daha fazla uzaması göç getirecek”

“İmar planı sorunu başlamadan önce önümüzdeki işlere bakarak borçlandık. 1 milyon TL’ye yakın malzeme aldık hemen sonra imar planı problemi çıktı, işler kesildi, bizler de bu borçların derdine düştük. Bence bir an önce imar planı imzalanması lazım yoksa biz de yani büyüklerimiz gibi bu adayı terk etmeyi düşünüyoruz. Yani çoluğumuzu çocuğumuz toplayıp neyimiz var neyimiz yok satalım gidelim. Biz yasal çalışıyoruz vergimizi sigortamızı her şeyimizi ödüyoruz yanımda 50, 55 kişi çalışıyordu şu an on kişi kaldı. Öteyandan memleket sorma gir hanı, eline malayı alan inşaatlara gidip fiyat veriyor. Biz vergimizi sigortamızı ödüyoruz. Bu nedenle de biraz yüksek fiyat söylemek zorunda kalıyoruz. Onlar geliyorlar hiçbir şey ödemedikleri için bizim söylediğimizin altında fiyat söylüyorlar. Bu seferde biz sıkıntıya düşüyoruz. Yurtdışından gelen turist ile işçinin ayırt edilmesi lazım. Kim tatile geldi kim çalışmaya geldi. Onu oradaki memurun ayırt etmesi lazım. Yoksa bizde mi pılımızı pırtımızı toplayıp başka yerlere mi çalışmaya gidelim.”

Sermet Nereli:

“Bölgenin gelişmesi için bir an önce bu imar planını hayata geçirilmelidir”

“Öncelikle imar planı ile ilgili yaklaşık 2-3 yılı aşkındır epeyce toplantılar bilgilendirmeler yapıldı. Bu süreç içerisinde birçok sıkıntılar sorunlar yaşanmıştır. Bu dönem içerisinde bu imar planı en az 4 hükümet görmüştür. İmar planı her gelen hükümet döneminde bir şekle sokulmuş maalesef çözümlenememiştir. Bölgenin kırsal kesim olması sebebiyle işsizlik hat safhadadır. Ekonomik olarak bölge adanın en zayıf olduğu bölgelerden bir tanesidir. Bölgenin bir tek yatırımı inşaattır. Bölgede 3-4 tane yatırımcısı var bu insanlar bir şekilde buralara ev yapıp yurtdışındaki insanlara satıyorlar. Buda bölgenin gelişmesi ve büyümesi için güzel bir yatırımdır. Ancak bölgenin büyümesi ve gelişmesi için hükümetinde bir an önce bu imar planını faaliyete geçirmesi ve sıkıntıları en hızlı bir şekilde çözmesi gerekmektedir. Bölge bu nedenle çok büyük sıkıntılar çekiyor. İskele bölgemizde sadece inşaat sektörü gelişmiş durumdadır. Ancak turizm ve diğer herhangi bir şey mevcut değildir. Bu sebepten dolayı da bir an önce imar planının hayata geçirilmesi ve yatırımcının da önünü görmesi gerekiyor. Bölge gençliği inşaat sektöründen faydalanıyor. Tüm çalışanlar bu sektör üzerinden ekmek kazanıyor. Hükümet bir an önce bu planın hayata geçirilmesini sağlamalıdır. 3 belediye başkanı bu planı kabul etmiş durumdadır. Bu durumda hükümetinde bunu bir an önce yürürlüğe koyması gerekmektedir.” (MHA)

24/11/2021 09:59